Dla porównania, największy konkurent poprzedniej Motoroli, czyli Samsung Galaxy Z Flip 5, startował w ubiegłym roku w konkurencyjnej cenie 5599 zł za wersję 8/256 GB i 5999 zł za 8/512 GB. To dużo? Mało? To zależy od twoich potrzeb i priorytetów. Jeśli jesteś entuzjastą najnowszych technologii i szukasz kompaktowego telefonu, i cegła Z Fold 5 oraz Z Flip 5 cię nie przekonują, to propozycja Motoroli zapowiada się obiecująco.