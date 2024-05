Nowy telefon od Nothing ma podbić rynek. Będzie rewelacyjnie tani

Cena CMF Phone (1) ma wynieść 12 tys. rupii (około 580 zł) w Indiach. To znacznie mniej niż cena nowo wydanego Nothing Phone (2a), który kosztuje tam 24 tys. rupii (około 1160 zł). Biorąc pod uwagę, że Nothing Phone (2a) w Polsce zaczyna się od 1449 zł, CMF Phone (1) mógłby kosztować maksymalnie 750-800 złotych.