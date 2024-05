To nie bomba atomowa wypaliła ci oczy, to Realme GT Neo 6

Ale to, co najbardziej rzuca się w oczy (dopóki oczywiście jeszcze je macie) jest ekran 8T OLED wykonany w technologii LTPO, ze szczytową jasnością 6000 nitów. Typowa jasność to 1600 nitów, ale ta pierwsza wartość robi wrażenie. Jeżeli poczujecie w sobie smykałkę do pozostania agentem FBI, to będziecie mogli używać tego telefonu do świecenia w oczy podejrzanemu, na filmach robili to zwykłą lampką biurową, co było skrajnie nieefektywne. Po zobaczeniu 6000 nitów języki same się rozwiążą. Ma 6,78-cala, adaptacyjną częstotliwość odświeżania od 0,5 do 120 Hz, rozdzielczość 2780 x 1264 pikseli. Ekran ukryty jest za szkłem Gorilla Glass Victus 2.