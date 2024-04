Realme prezentuje nowy smartfon. Przez ten detal wydaje się droższy

Mocną stroną wyświetlacza w tym modelu jest obecność technologii Rainwater Smart Touch, która sprawia, że ekran w deszczu nie będzie "wariować", to coś, co widzieliśmy już w np. dużo droższym OnePlus 12. W górnej części ekranu producent umieścił aparat do selfie w otworze z matrycą 8 Mpix. Jako że mamy tu do czynienia z ekranem LCD, to czytnik linii papilarnych nie został wbudowany w ekran, lecz umieszczony w guziku zasilania.