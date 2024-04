Te smartfony są wynikiem rozstania z Nokią. Wyróżnia je nie tylko cena

Na początek zacznijmy od przedstawienia najtańszych modeli marki, która postanowiła pójść na swoje. Są to bliźniacze Pulse i Pulse+, czyli smartfony oferują praktyczne identyczną specyfikację techniczną. Oba urządzenia mają do dyspozycji 6,65-calowy wyświetlacz IPS TFT pracujący w bardzo podstawowej rozdzielczości HD+ 720 x 1612 pikseli z podwyższoną częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Maksymalna jasność ekranów to zaledwie 600 nitów, a przednie aparaty mają 8 Mpix.