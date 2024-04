Nowy smartfon Realme już w Polsce. W tej cenie to prawdziwy hit

Najnowszy telefon producenta to propozycja z najniższej, budżetowej półki cenowej. Mimo tego zaskakujące jest to jak wiele firma oferuje za niewiele. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z serią Note, co oznacza większe urządzenie – wyświetlacz ma przekątną 6,74 cala. Ekran Realme Note 50 został wykonany w technologii LCD i pracuje w rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli) przy 90-hercowej częstotliwości odświeżania.