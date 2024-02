Ten smartfon wygląda świetnie i ma wszystko, czego potrzebujesz. W Polsce będzie hitem

Realme 12+ trafił jak na razie tylko na dwa rynki: do Indonezji i Malezji, gdzie można go kupić za ok. 1200 zł. Jeśli urządzenie trafi do Polski, to powinniśmy się spodziewać raczej kwoty 1500/1600 zł, ale za takie możliwości i wygląd taka kwota będzie jak najbardziej uczciwa. Czekamy zatem na premierę w kraju nad Wisłą.