OPPO Reno11 F 5G totalnie mnie zaskoczył. To kompletny smartfon za niewielkie pieniądze

Pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh i wystarcza w zupełności na co najmniej półtora dnia działania, a jak się postaracie, to i uda wam się osiągnąć i dwa dni. Smartfon obsługuje ładowanie z mocą do 67 W, a uzupełnienie energii do pełna trwa około 45 minut. Niestety zestaw sprzedażowy nie zawiera ładowarki.