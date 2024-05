Jesienią będzie na co czekać. Tak ma wyglądać Pixel 9

Kilka dni temu swoją premierę - także w Polsce - miał Pixel 8a. Choć nowy model z serii A jest zawsze wyczekiwany przez fanów Google, to co roku z niecierpliwością czekają oni najbardziej na nowe urządzenia koncernu, w tym roku oznaczone numerem 9.



Do ich premiery zostało nam około pięciu miesięcy, jednak to w żaden sposób nie przeszkadza leakerom, by podzielić się "znaleziskami".