Idealny dla nowoczesnego Polaka? Pixel 8a - pierwsze wrażenia

Wysoka jakość wykonania (choć bez luksusowej elegancji), wygodna bryła, zwiększona wytrzymałość, pojemny akumulator, znakomity wyświetlacz (choć ma pewną wadę), co najmniej bardzo dobry aparat, obsługa szybkiego ładowania, szybki i responsywny system z gwarancją uaktualnień na wiele lat i odpowiednia ilość pamięci. Ten telefon ma wszystko co trzeba. Jest porządny i z dnia na dzień coraz bardziej go lubię. Nie dlatego, że chcę go sobie kupić - wolę jednak swojego Galaxy - ale to chyba na dziś najuczciwsza oferta na rynku. 2500 zł, wszystko co trzeba, zero badziewia. Ależ to będą fajne testy!