iPhone 16 Pro będzie miał lepszy obraz od twojego nowiutkiego telewizora

Jasność w trybie HDR pozostaje niezmieniona. iPhone 16 Pro, podobnie jak iPhone 15 Pro, ma oferować typową jasność HDR na poziomie 1600 nitów. Szczytowa jasność wyświetlacza nowego modelu to 2000 nitów. To znakomite parametry jak na mobilny wyświetlacz, za sprawą których iPhone 16 Pro oferować będzie czytelny obraz nawet w pełnym słońcu. A co to oznacza w typowych warunkach?