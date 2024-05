I po niespodziance. Składany Razr 50 Ultra ma być śliczny

Wygląda na to, że Motorola szykuje się po cichu do premiery następcy telefonu Razr 40 Ultra. Pojawiał się w internetowych przeciekach pod dwiema nazwami: Razr 50 Ultra oraz Motorola Razr Plus (2024). Za sprawą zdjęć, które wyciekły z jednego z urzędów certyfikujących, wiemy jak będzie wyglądać.