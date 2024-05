Samsung pójdzie drogą Apple'a? Galaxy S26 z potężnym układem autorskiego projektu

To nie oznacza, że Galaxy z Exynosem to automatycznie kiepskie telefony. Przeciwnie - niektóre są świetne. Są jednak niemal zawsze gorsze od wersji z Snapdragonami, głównie w kwestii szybkości działania, czasu pracy na zasilaniu bateryjnym czy jakości zdjęć. To podobno ma się jednak zmienić, a za dwa lata to układ Samsunga ma być tym, do którego aspiruje reszta rynku. Póki co głównie są to marzenia pracowników Samsunga - ale przynajmniej stoi za tym też pewna strategia.