Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mój numer? Poradnik

W przypadku polskich operatorów (np. Play, Plus, Orange, T-Mobile itd.) nie mogą oni na "życzenie" zablokować numeru należącego do osoby prywatnej. Taka możliwość pojawia się wyłącznie w przypadku spraw o nękanie i stalking, które weszły na drogę sądową. W tych sytuacjach operator blokuje numer na poziomie sieci komórkowej, gdzie niezależnie od modelu telefonu i zainstalowanych aplikacji, dany numer nie dodzwoni się do danego numeru.