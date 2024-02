Jeżeli tak wygląda Samsung Galaxy Z Fold 6, to ustawiam się w kolejce

Jak informowaliśmy poprzednio w tym roku smartfon przyjmie wygląd zbliżony do rodziny Galaxy S24, czyli będzie szerszy, straci obłe krawędzie na rzecz bardziej płaskiego designu. Poza tym ma mieć zaledwie 11 mm grubości po złożeniu, co jest sporą zmianą w stosunku do poprzednika. Przedni wyświetlacz urósł z 6,2 cala do 6,4 cala.