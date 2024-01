Podoba ci się Samsung Galaxy Z Fold, ale jest za drogi? Mam świetną wiadomość

W dniu premiery Samsung Galaxy Z Fold 5 startował od 8799 zł. To bardzo dużo za nowy telefon, przez co urządzenie skierowane jest do bogatych geeków. Zwykły użytkownik raczej nie zdecyduje się na taki zakup, nawet jeżeli po cichu marzy o Foldzie. Rozumiem politykę cenową Samsunga, bo w przypadku takiego telefonu koszty produkcji są ogromne - nie dość, że w środku znajduje się drogi składany ekran, to drugi, mniejszy, znajduje się na zewnątrz. Do tego dochodzi koszt topowych podzespołów i mamy przepis na drogie urządzenie. Pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć i nawet jak tego typu smartfony będą powszechniejsze, to nadal będą produktami dla zamożnych klientów. Jest jednak nadzieja na to, że nie trzeba będzie sprzedawać nerki, żeby kupić sobie w tym roku składanego Samsunga. Wiarygodne źródła donoszą, że producent pracuje nad tańszą wersją Folda.