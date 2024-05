Nokia pokazała nowe cegły. Mają wsparcie dla 4G i… YouTube’a

Miesiąc bez nowych urządzeń od Nokii to miesiąc stracony. Co z tego, że i tak większość użytkowników będzie wolała rzucić się na smartfona z Biedronki w podobnej cenie. Zaraz - za mniej niż etui do iPhone’a 15 Pro Max - kupisz najnowsze telefony z serii "cegła, ale użyteczna" z logo fińskiej marki.