Pixel 8a na najnowszym nagraniu. Jest coś, co szczególnie przyciąga uwagę

Pixele 8 są na rynku już od ponad pół roku, co oznacza, że wkrótce możemy spodziewać się Pixeli 8a. Serię A można porównać do Samsungowej serii FE, czyli serii urządzeń wzorowanej na flagowcach, delikatnie okrojonej pod względem sprzętowym, lecz bardziej przystępnej dla portfela.



14 maja rozpoczyna się wydarzenie Google I/O, podczas którego oczekuje się, że Google sypnie garścią nowości w swoich produktach i usługach, jak i zaprezentuje najnowsze Pixele 8a. Jednak zanim to nastąpi, te zostały zaprezentowane przez leakerów.