Ten smartfon w Biedronce kupisz za grosze. Za tę cenę trudno o coś lepszego

Tym smartfonem jest Tecno Pop 7 w wersji 2/64 GB w kolorze czarnym. Urządzenie jest dostępne na rynku za 399 zł, natomiast w promocji kupimy go poniżej 300 zł. To atrakcyjna obniżka patrząc na to, że mamy do czynienia i tak już z bardzo tanim smartfonem. Dla dziecka lub seniora będzie jak znalazł.