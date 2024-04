I nie, nie są to żadne mało istotne rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, która stała się najbardziej nadużywanym pojęciem w 2023 i 2024 r. Wszystko teraz wykorzystuje AI, nawet to, co do tej pory i tak to robiło, ale mniej medialnie. Korekta zdjęć? To już nie są algorytmy, to jest sztuczna inteligencja. Przykładów jest mnóstwo, wszystkie firmy tak robią, bo to się po prostu sprzedaje. Samsung natomiast wprowadził inną funkcję, znacznie istotniejszą z punktu widzenia zwykłego użytkownika. Dla niego nie ma znaczenia, że dzięki algorytmom będzie w stanie usunąć jakiegoś ptaka ze zdjęcia, on zrobi to sam podczas ładowania smartfonu.