Stworzyli Nudny Telefon, który wcale nie jest nudny. To znaczy byłby, ale 15 lat temu

HMD, firma odpowiedzialna za ostatnie smartfony spod marki Nokia, ma coś nowego. Właśnie zaprezentowała dwa nowe urządzenia: Nudny Telefon i HMD Pulse Pro. Pierwszy z nich to limitowana edycja stworzona we współpracy z Heinekenem, a drugi to budżetowy smartfon o imponującej specyfikacji.