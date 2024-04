Zapomnij o nowym tanim iPhone. Będzie taki SE

Apple nie należy do producentów smartfonów, którzy chętnie oferują swój sprzęt w niższych cenach. Na premierę iPhone SE 4. generacji najpewniej będzie kosztował ok. 2500 zł. Za tyle można obecnie kupić iPhone'a 13. To wciąż genialny, szybki sprzęt, który wydaje się idealnym kompanem na pierwszego iPhone'a albo po prostu taniego smartfona Apple.