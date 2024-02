Tu jest jakby luksusowo. Nowy tani iPhone będzie wyglądał drożej

Nadchodzący iPhone 16 będzie się tylko trochę różnił od iPhone’a 15 (przynajmniej jeśli chodzi o podstawowe modele bez dopisku Pro), zwłaszcza pod względem układu aparatów. Tyle że iPhone SE na tylnym panelu byłby wyposażony wyłącznie w pojedynczy aparat, tak jak to było w iPhone SE 3. generacji z 2022 r. Pod aparatem znalazłby się mikrofon oraz doświetlająca lampa LED, a to wszystko zamknięte na malutkiej wysepce. Ważniejszy jest jednak przód, który… przypomina iPhone’y 15 oraz iPhone’y 14 Pro. Na renderach zamiast archaicznych grubych ramek z guzikiem Touch ID lub niemodnego już wcięcia w ekranie widzimy dynamiczną wyspę. Dlaczego to taka ważna informacja?