Samsung kończy wsparcie tego popularnego modelu. Kilka lat temu był istnym hitem

Warto zaznaczyć, że na rynku był dostępny też Galaxy A51 5G, który będzie jeszcze wspierany przez kilka miesięcy – ale to inne urządzenie, które zadebiutowało kilka miesięcy po oryginalnym A51. Co ciekawe Galaxy A71 również może liczyć na kilka miesięcy wsparcia. Oprócz tego, firma zakończyła wsparcie ultra taniego Galaxy A01 oraz Samsunga Galaxy Tab S6 5G, chociaż to Galaxy A51 w wersji 4G był tu zdecydowanie najpopularniejszy.