Potężna promocja na nowe iPhone'y. Tak tanio jeszcze nie było

iPhone 15 to ewenement. Po raz pierwszy od naprawdę dawna, a może nawet w całej historii tego produktu, jego ceny nieustannie maleją od dnia premiery, co oczywiście denerwuje wszystkich, którzy kupili go w pełnej cenie. Do tej pory trochę się z nich śmiałem, bo nie rozumiałem tego problemu. Być może wynikało to z tego, że dopiero niedawno postanowiłem przesiąść moją drugą połówkę na iPhone'a, co okazało się strzałem w dziesiątkę, ale to temat na inny wpis. Żyłem sobie spokojnie, aż dzisiaj zobaczyłem promocję Media Markt, która sprawiła, że aż mnie mój wewnętrzny łowca okazji zabolał. Można mieć dowolnego iPhone'a 15 za skandalicznie niską cenę.