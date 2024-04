Oto Honor 200 Lite. W tej cenie to naprawdę może być hit

Jak na razie smartfon dostępny jest wyłącznie we Francji w przedsprzedaży, która potrwa do następnego tygodnia. Na razie nie mamy informacji, czy telefon trafi do Polski. Jednak, patrząc, że jego poprzednik jest obecny na polskim rynku, możemy się spodziewać, że 200 Lite również u nas zawita. Urządzenie kosztuje 330 euro (ok. 1430 zł) i na start producent dorzuca do niego zestaw: słuchawki + opaska sportowa o wartości ponad 100 euro (ok. 400 zł). Miejmy nadzieję, że niebawem zobaczymy w Polskich sklepach.