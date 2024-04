Oddajesz stary smartfon, dostajesz nowy w super cenie. Oto ile zyskujesz

Operator wprowadził dodatkowe zniżki w ramach Programu Plus Odkup. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą pozbyć się wcześniej wykorzystywanego urządzenia bez większego angażowania się w sprzedaż m.in. na portalach aukcyjnych czy serwisach ogłoszeniowych. Idziemy do salonu, oddajemy telefon i dostajemy nowy w dużo niższej kwocie.