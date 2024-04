Znowu kupujemy dużo telefonów. Przede wszystkim z Chin

Dla tych, którym nazwa Transsion jest obca: to chiński producent telefonów komórkowych z siedzibą w Shenzhen, który został założony w 2006 r. w Hongkongu. Marki należące do Transsion to między innymi Tecno, Itel i Infinix, a także marka usług posprzedażowych Carlcare i marka akcesoriów Oraimo. Firma produkuje telefony w Chinach, Indonezji, Pakistanie, Etiopii, Bangladeszu i ostatnio także w Indiach. Firma jest popularna w Chinach i Indiach, a w Afryce działa już od ponad 10 lat, zdobywając tam pozycję lidera rynku smartfonów.