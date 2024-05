Tak znajdziesz rozładowanego Pixela. Na smartfony trafiła nowa funkcja

Znajdź moje urządzenie to bezpłatna usługa Google, która umożliwia lokalizowanie, zabezpieczanie i czyszczenie zgubionych lub skradzionych urządzeń z systemem Android. Działa ona zarówno na smartfonach, jak i tabletach. Aby korzystać z funkcji, należy ją najpierw aktywować na urządzeniu. Można to zrobić w ustawieniach, w sekcji "Znajdź moje urządzenie". Po aktywacji funkcji można z niej korzystać na dowolnym komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, logując się na stronie internetowej Google'a. Do tej pory lokalizacja urządzenia była możliwa tylko wtedy, gdy było ono włączone. Teraz, dla wybranych urządzeń z rodziny Google'a, nie będzie to już wymagane.