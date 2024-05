YouTube oszczędzi ci czas. Ruszają testy nowej funkcji

"Jump Ahead" ("Przeskocz do przodu") to funkcja - a właściwie przycisk - dzięki któremu widz może od razu przeskoczyć do "najgorętszego" momentu danego wideo. Do działania Jump Ahead YouTube wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, które sugerują fragment wideo "do przeskoczenia" na podstawie fragmentów pomijanych przez innych użytkowników serwisu. Funkcja jest podobna do już istniejącego wskaźnika "najczęściej oglądanych fragmentów" na osi czasu - z tą różnicą, że przycisk Jump ahead pozwoli na natychmiastowe przeskoczenie, zamiast samodzielnego dotykania lub klikania osi czasu.