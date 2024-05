Używasz telefonu poziomo? Android 15 ułatwi ci życie

Choć smartfony od zawsze były projektowane z myślą o używaniu w pozycji pionowej, około dekadę temu całkiem normalnym było przejść na ulicy obok kogoś, kto smartfon trzymał poziomo - do robienia zdjęć, oglądania filmów i wideo, wpisywania tekstu czy grania w gry. Jednak wraz ze zwiększeniem się rozmiaru ekranów oraz zmianami nawyków użytkowników, używanie telefonu w poziomie to jedynie domena graczy i osób, które mogą się wygodnie rozsiąść na kanapie z YouTube'em na telefonie.



Do używania telefonów poziomo prawdopodobnie już nie wrócimy na stałe. Jednak ci, którzy wciąż korzystają w ten sposób ze smartfonów, będą mieli całkiem ważny powód, by zaktualizować swoje urządzenie do Androida 15.