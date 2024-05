Android 15 beta 2 już tu jest. Co nowego?

Z perspektywy użytkownika największą nowością jest Prywatna Przestrzeń (Private Space). Prywatna Przestrzeń tworzy oddzielny obszar dla wybranych aplikacji na Androida, do którego użytkownik może uzyskać dostęp jedynie za pomocą odcisku palca lub hasła. W prywatnej szufladzie można schować choćby sklep Google Play by dzieci nie instalowały na nim aplikacji, aplikację bankową by niepowołana osoba nie dostała do niej dostępu, czy galerię by ciekawscy znajomi nie zaczęli przeglądać zdjęć.