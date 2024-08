Microsoft żegna się z klasykiem. Ikoniczna funkcja Windowsa znika z systemu

Kiedy na rynku pojawił się system operacyjny Windows 8, wprowadził on do systemu zupełnie nową aplikację do jego konfiguracji. Ustawienia… no nie, nie zastąpiły Panelu sterowania, ponieważ rzeczonym Ustawieniom brakowało bardzo wiele funkcji ze starszego rozwiązania. W Windowsie 8 aplikacja ta więc służyła tylko do prostej konfiguracji, a jej głównym atutem była znacznie wygodniejsza obsługa za pomocą ekranu dotykowego.