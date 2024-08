Ulubiony telewizyjny gadżet Polaków z ważną, darmową aktualizacją. A to nie koniec

Chromecast z Google TV to innowacyjne urządzenie, które zmieniło sposób, w jaki wielu Polaków korzysta z telewizorów. Jest to niewielka przystawka, którą podłącza się do złącza HDMI telewizora, umożliwiając dostęp do szerokiej gamy treści multimedialnych, takich jak filmy, seriale, muzyka i gry. Urządzenie to jest również wyposażone w system operacyjny Google TV (na bazie Android TV), który umożliwia instalację aplikacji i personalizację treści, dostosowując je do indywidualnych preferencji użytkownika.