Koniec z dyndającym kablem. Google ma coś lepszego

Google TV Streamer 4K trafił do przedsprzedaży w Stanach Zjednoczonych w cenie... 100 dolarów. Mówi się, że europejska ma wynosić ok. 120 euro, a więc po bezpośrednim przeliczeniu na nasze daje to ok. 500 zł. Cena w Polsce może być nawet wyższa, podejrzewam, że może kosztować ok. 600 zł. Przystawka Google Chromecast 4K to koszt na poziomie 300 zł, więc różnica w cenie jest ogromna.