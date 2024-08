Gratis to uczciwa cena.  Do taniego Samsunga dorzucają świetny zegarek za darmo

Jest to nawet bardziej opłacalna oferta niż promocja, która została przygotowana na premierę Galaxy A35 i Galaxy A55. Wówczas mogliśmy liczyć na bonusową opasek Galaxy Fit 3 o wartości ok. 250 zł. Teraz do tego samego smartfona – Galaxy A35 (który zdążył już zaliczyć parę obniżek cen) dodają prezent o wartości 650 zł, czyli taniego Galaxy Watcha 4 z 2021 roku. To wciąż sensowny zegarek, a gratis to uczciwa cena.