Najtańszy składak na rynku już w sprzedaży. Oto Huawei Nova Flip

Cena nowego, taniego składaka Huawei nie jest wygórowana. Po przeliczeniu 5288 juanów za wersję 256 GB, smartfon kosztuje ok. 2900 zł. Jednak rzeczywista cena smartfona Nova Flip prawdopodobnie będzie wyższa. Choć dokładna kwota nie jest jeszcze znana, można przypuszczać, że jeśli smartfon trafi na globalny rynek, zostanie wyceniony podobnie do Motoroli Razr 50, która kosztuje ok. 4000 zł.