Przypięli najnowsze Samsungi do mundurów policyjnych. Powód cię zaskoczy

Samsung w ostatnich dniach wsławił się rozstawiając swoje smartfony po całym Paryżu, a następnie wręczając je medalistom trwających Igrzysk XXXIII Olimpiady. Jednak to nie jedyny sposób na promocję, jaki wymyślił koreański gigant. Bo kolejnym - i z lekka kontrowersyjnym - jest wyposażenie policjantów w smartfony Samsung Galaxy Z Flip.



Co samo w sobie nie byłoby dziwne gdyby nie fakt, że są one wykorzystywane nie jako telefony, a jako kamery.