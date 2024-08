Kupiłeś tańszy smartfon Samsunga? To świetnie, dostaniesz coś za darmo

Otwarte pozostaje inne pytanie - jaki telefon będzie następny? Bo z tego samego procesora, co Galaxy A35 korzysta również znacznie starszy Galaxy A54. Czy oznacza to, że Samsung nie będzie zastrzegał swoich flagowych rozwiązań tylko dla topowych urządzeń? To ciekawa strategia i do tego kompletnie inna niż przyjęta przez największego rywala - Apple. Tam Apple Intelligence trafia tylko do najmocniejszych urządzeń, a koreański producent chce zwiększyć liczbę urządzeń, które są w stanie wykorzystać zalety dane im przez sztuczną inteligencję. Nie muszę chyba tłumaczyć, które podejście jest lepsze dla klientów.