Twój smartfon wykryje podglądacza. Podziękujesz szczególnie na wakacjach

Na ten moment szczegóły techniczne dotyczące wykrywania ukrytych kamer nie są znane. Niemniej jednak kluczową informacją jest to, że funkcja ma działać i zapewniać wyższe bezpieczeństwo użytkownikowi. O ile będzie działać wszędzie, bo często jest tak, że producenci smartfonów z Chin udostępniają niektóre funkcje tylko na smartfony sprzedawane we własnym kraju, które mają trochę inne oprogramowanie niż to, które trafia na globalne wersje urządzeń. Miejmy nadzieję, że funkcja trafi do HyperOS’a w wydaniu globalnym.