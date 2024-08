Wielkie sprzątanie w smartfonach Xiaomi. Będzie powód, żeby dopłacić

Wydaje się, że plan zmniejszenia bloatware to niedaleka perspektywa - Xiaomi podaje, że "użytkownicy powinni zauważyć zmianę w nadchodzących sztandarowych smartfonach". To potwierdza, że póki co ograniczenie liczby tego typu oprogramowania będzie dotyczyć droższych modeli. Takie podejście ma wiele sensu, ponieważ w topowych propozycjach Xiaomi od wielu lat stosuje dużo większe marże niż kiedyś (pamiętacie czasy sztandarowego Xiaomi Mi 9, który kosztował na start 2000 zł?).