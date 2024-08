Oto Pixel 9 Pro Fold w całej okazałości. Tym pochwali się Google

Google prezentuje tutaj również funkcję Magic Editor, która będzie dostępna w Pixel 9 Pro Fold i całej linii Pixel 9. Film promocyjny potwierdza też, że Pixel 9 Pro Fold będzie się składał całkowicie na płasko, w przeciwieństwie do swojego poprzednika. Wychodzi na to, że otrzymał kompletnie nowy zawias, podobny do tego z OnePlus Open.