Motorola zrobiła wytrzymałego cieniasa. To pierwszy na świecie taki smartfon

No dobra, ale czym jest nowa Moto Edge 50? Wydaje się, że trochę lepiej wyposażoną Moto Edge 50 Fusion, chociaż nie do końca. Przede wszystkim przez wzgląd na procesor. W nowej propozycji drzemie Snapdragon 7 Gen 1, który nie należy do najlepszych czipów, jakie wyszły od Qualcomma. Czip jest wsparty 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane bez możliwości rozszerzenia.