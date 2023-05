Motorola edge 40 oficjalnie. Zakrzywiony ekran, dobre podzespoły i dobra promocja na start

Urządzenie kosztuje 2999 zł. Polscy klienci będą mogli kupić go w trzech wersjach kolorystycznych czarnej, zielonej i niebieskiej. Dwie pierwsze występują w połączeniu ze skórą z tyłu, a w trzeciej plecki są akrylowe. Jeżeli zamówimy smartfon w okresie od 4 do 17 maja w przedsprzedaży, to możemy skorzystać z programu Trade In. Trade Up. W jego ramach można oddać inny smartfon do recyklingu. Motorola wyceni stare urządzenie i wypłaci klientowi 500 zł plus kwotę wyceny.