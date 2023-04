Motorola Razr 40 Ultra ma duży ekran zewnętrzny. Są zdjęcia, na których widać jak działa

Nadchodząca premiera składanego smartfona Motoroli sprawia, że do sieci przedostaje się coraz więcej informacji dotyczących tego urządzenia. Dowiedzieliśmy się, że w tym roku Motorola wypuści dwa składane telefony - przystępniejsza cenowo wersję Razr 40 oraz topową Razr 40 Ultra. W tej drugiej odmianie ma się znaleźć procesor Snapdragon 8+ Gen 1, natomiast procesor użyty w tańszej odmianie jest owiany tajemnicą. To, co ma wyróżniać wersję Ultra oprócz topowych podzespołów ma być duży wyświetlacz zewnętrzny, największy jaki do tej pory został użyty w tego typu smartfonie. Ma mieć aż 3,5 cala przekątnej. Niezależnie, która okaże się prawdziwa, to i tak wielkość ekranu imponuje. Dzięki niezawodnemu w takich kwestiach Twitterowi zobaczyliśmy już pierwsze zdjęcia, które pokazują personalizację zewnętrznego wyświetlacza.