Nothing Phone 2a Plus wlatuje na rynek. Oto co zostało ulepszone

Nothing Phone (2a) Plus ma wiele cech wspólnych z podstawowym (2a). Taki scenariusz nie powinien nikogo dziwić - urządzenia z dopiskiem Plus zawsze oferują więcej. W nowym modelu producent zastosował wydajniejszy procesor - Dimensity 7350 Pro 5G wykonanym w technologii 4 nm TSMC, który ma być ok. 10 proc. szybszy od modułu Dimensity 7200 Pro z Phone (2a) w obliczeniach CPU. W grach układ ma być nawet 30 proc. wydajniejszy w porównaniu do Phone (2a).