Nowa funkcja Androida bardzo nie spodoba się uczniom. Ale pokochają ją rodzice

Ciągłe powiadomienia, kuszące aplikacje społecznościowe i łatwy dostęp do gier, to prawdziwa pokusa dla młodych umysłów. Zamiast słuchać nauczyciela, uczniowie ukradkiem zerkają na telefon, żeby sprawdzić, co tam u znajomych, odpisać na wiadomość albo po prostu zabić "nudę". To nie tylko przeszkadza im w nauce, ale też może rozpraszać innych uczniów, którzy próbują się skupić na lekcji.