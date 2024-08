Google Chrome z kapitalną nowością. To prawie jak Circle to Search

Obiektyw Google zostanie udostępniony do przeglądarki Google Chrome. Co prawda, na komputerze już wcześniej istniała opcja wyszukiwania obrazem, korzystając z Obiektywu Google – w wyszukiwarce Google mamy przycisk obiektywu, tyle że to rozwiązane ma swoje ograniczenia. Wymaga przeniesienia pliku lub wybrania zdjęcia, które mamy na dysku komputera. Po aktualizacji ikona obiektywu Google trafi do paska wyszukiwania w przeglądarce