Wysyp nowości w Google Maps. Wjeżdżają nowe funkcje i wygląd

Mapy Google to jednak znacznie więcej niż tylko nawigacja. Dzięki funkcji Street View możemy wirtualnie spacerować po ulicach miast, podziwiać zabytki, a nawet zajrzeć do wnętrz restauracji czy sklepów. To doskonały sposób, aby zaplanować wycieczkę, wybrać miejsce na romantyczną kolację czy znaleźć idealny hotel.