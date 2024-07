Windows 11 od dziś się zmienia. Oto siedem najważniejszych nowości

Rosnąca liczba usług do przechowywania danych sprawia, że niektórzy mają szczerze dość aplikacyjnego chaosu i preferują proste, niedoskonałe rozwiązania. Można użytkowników zachęcać do organizowania tych danych… albo po latach się poddać i wyjść naprzeciw bałaganiarzom. Od teraz systemowa funkcja Udostępnij w Windowsie obsługuje wysyłanie zaznaczonej treści do siebie samego pocztą elektroniczną. Dodano też przyciski do kopiowania łącza do Schowka i do generowania QR-kodu do udostępnianego zasobu.